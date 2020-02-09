شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي: «العندليب» يتصدر الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول ترتيب المسابقة بـ 21 نقطة.

نرصد 10 أرقام في التقرير التالي تلخص تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي.

1. 112 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الممتاز، وكان اللقاء الأول في المسابقة في السابع من نوفمبر من عام 1948 وحسمه الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

2. الزمالك حسم 48 مباراة لمصلحته في الدوري على حساب الإسماعيلي مقابل 32 للدراويش و32 تعادل حسم الموقف.

3. أمطر الزمالك شباك الدراويش بـ 138 هدفًا واستقبل 116 في مرماه.

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4. علي عمر، نجم الإسماعيلي، هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين بالدوري في أول مباراة تاريخية جمعتهما بالمسابقة موسم 1948-1949.

5. عبدالحليم علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بالدوري، حيث أحرز نجم الزمالك 9 أهداف في مرمى الفريق الساحلي.

6. الزمالك لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على الإسماعيلي حتى ثالث مباراة تاريخية جمعتهما بالدوري، حيث خسر مباراتي الدور الأول لموسم 1948-1949 «رايح جاي».

7. مباراة الدور الثاني لموسم 1956-1957 هي أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية على مدار تاريخ مباريات الزمالك والاسماعيلي بالدوري، وسُجل خلالها 8 أهداف بفوز الدراويش بنتيجة 5-3.

8. الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان من نصيب الزمالك في لقاء القاهرة والدور الثاني لموسم 1995-1996بنتيجة 5/2.

9. محمد لطيف المعلق التليفزيوني الشهير ونجم الزمالك في الثلاثينات كان أول من سجل في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات، وذلك بثناية في مرمى الإسماعيلي بالدور الأول للكأس موسم 1932-1933.

10. 4 أهداف ذاتية في تاريخ مواجهات الإسماعيلي والزمالك في كل البطولات بواقع 2 للزمالك سجلهما المعتصم سالم وأبوطالب العيسوي و2 للإسماعيلي بقدمي إبراهيم يوسف ويكن حسين.