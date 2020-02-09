اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميًا بموعد قمة الدوري المؤجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر اتحاد الكرة بشكل رسمي ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.
وأوضح اتحاد الكرة، حسب صفحته الرسمية على «فيس بوك» أنه خاطب الناديين لإعلامهما بإجراء المباراة يوم 24 فبراير الجاري في تمام السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.
يذكر أن الناديين سيلتقيان في 20 فبراير بمدينة أبوظبي الإماراتية في إطار كأس السوبر المصري.
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