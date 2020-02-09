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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكالتشيو: ساسولو يخطف فوزاً مهماً من مضيفه سبال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الايطالي لكرة القدم، نجح فريق ساسولو في تحقيق فوزاً مهماً على مضفيه سبال بنتيجة 2-1 على ملعب باولو مونزا.
وبهذا الفوز المهم، رفع ساسولو رصيده الى 29 نقطة في المركز 12، في حين تجمد رصيد سبال عند النقطة 15 في المركز الاخير.
وسجل اهداف المباراة، من جانب الفريق المضيف سبال كيفن بوفينازي في الدقيقة 23، الا ان ساسولو نجح في معادلة النتيجة من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 65 عن طريق فرانشيسكو كابوتو، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق جيريمي بوغا بعد تمريرة حاسمة من دومينيكو بيراردي.
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