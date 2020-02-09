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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيموفيتش يدعم قائمة ميلان لديربي الغضب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
اعلن ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان الايطالي عن القائمة المستدعاة لمباراة ديربي الغضب امام انتر ميلان على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
وشهدت قائمة الروسونيري عودة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب معاناته من نزلة برد بالإضافة إلى مشكلة عضلية.
وضمت القائمة كل من:
بيغوفيتش، أنطونيو دوناروما، جيجي دوناروما، كالابريا، كونتي، غابيا، ثيو هيرنانديز، سيمون كاير، لاكسالت، موساكيو، رومانيولي، بن ناصر، بيليا، بونافنتورا، بريسكيانيني، كالهانغولو، فرانك كيسي، باكيتا، ساليمايكيرس، كاستييخو، لياو، ريبيتش، إبراهيموفيتش.
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