ابراهيموفيتش يدعم قائمة ميلان لديربي الغضب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

اعلن ستيفانو بيولي مدرب فريق ​ميلان​ الايطالي عن القائمة المستدعاة لمباراة ​ديربي الغضب​ امام انتر ميلان على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

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وشهدت قائمة الروسونيري عودة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب معاناته من نزلة برد بالإضافة إلى مشكلة عضلية.

وضمت القائمة كل من:

بيغوفيتش، أنطونيو دوناروما، جيجي دوناروما، كالابريا، كونتي، غابيا، ثيو هيرنانديز، سيمون كاير، لاكسالت، موساكيو، رومانيولي، بن ناصر، بيليا، بونافنتورا، بريسكيانيني، كالهانغولو، فرانك كيسي، باكيتا، ساليمايكيرس، كاستييخو، لياو، ريبيتش، إبراهيموفيتش.