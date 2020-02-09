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جدة - عمرو شويل زار محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب وكابتن الزمالك، سعد محمد ناشئ فريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، فى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.



شيكابالا يزور سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان

كان الخليج 365، تواجد مع سعد محمد خلال الساعات الماضية، أثناء تلقيه العلاج فى معهد ناصر، وأكد اللاعب الناشئ فى تصريحات خاصة أن رؤيته لمباريات الزمالك تساهم فى علاجه مهما كانت النتيجة، ومثله الأعلى هو شيكابالا، وأنه كان يرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأنه يحبه وهو قريب منه.

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكفله بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

كما أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت بسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بسرطان الدم إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدورالاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع وقال لاعب الزمالك إنه سعيد بتلك الدعوة ويتمنى تتويج فريقه بالسوبر.