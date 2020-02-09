شكرا لقرائتكم وزير الشباب: تكريم الرئيس السيسى للرياضيين يعكس انتعاشة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تكريم الرئيس للرياضيين ممن يحققون بطولات وانجازات بين فترة وأخرى تعكس وتجسد حالة الانتعاشة التى تواكبها الرياضة المصرية، كما أن اهتمام الدولة بالاأطال يمثل حافز ودفعة معنوية لتحقيق المزيد من الإنجازات .

جاءت تصريحات وزير الرياضة خلال حفل تكريم الوزارة لأبطال منتخب رفع الأثقال البارالمبى الحاصل على المركز الثانى ببطولة كأس العالم التى أقيمت بنيجيريا .

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري فور وصولها من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة ، و التى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .

Advertisements

وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات ،بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة .

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية ، وشريف عثمان ذهبية ، رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ، راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع .