- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: مباراة السوبر المصرى فى موعدها بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها فى الإمارات فى موعدها.
وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغنى أن مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى ستقام فى موعدها فى دولة الإمارات الشقيقة فى موعدها أن شاء الله".
ويلتقى الأهلى مع الزمالك 20 فبراير الجارى بالإمارات، على استاد محمد بن زايد بالإمارات فى مسابقة السوبر المصرى.
كان اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبى على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلى والزمالك.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة.
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى منصور: مباراة السوبر المصرى فى موعدها بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.