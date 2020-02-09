شكرا لقرائتكم صور .. حسام حسن يظهر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر العميد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وحرص العديد من أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع العميد والذي رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حماده صدقي في تدريب الفريق السكندري بعد فسخ عقده مع الهلال السوداني.



حسام حسن



