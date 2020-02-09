شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقي دعوة خاصة قبل السوبر المصري أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي، دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحضور المباراة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات بإستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك.

ويتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الأهلي في الأمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس إلى هناك لدعم الفريق في المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

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كان اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك.

وأستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة .