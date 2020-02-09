شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقي دعوة خاصة قبل السوبر المصري أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي، دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحضور المباراة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات بإستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك.
ويتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الأهلي في الأمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس إلى هناك لدعم الفريق في المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.
كان اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك.
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة .
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