شكرا لقرائتكم أرقام واحصائيات قبل نهاية الجولة السابعة عشر من الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام بأقامة مباراتين تجمع حرس الحدود والجونة والإسماعيلي ضد الزمالك .

2- نسبة الفوز 68% في مباريات الدوري حتي الآن

3_322 هدف تم تسجيلها في مسابقة الدوري

4_67 ركلة جزاء احتسبت فى المسابقة حتي الآن ، 47 سجلت بنجاح و20 أهدرت

5_ 543 كارت اصفر تم اشهاره مقابل 24 كارت أحمر

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6_ 2.4 معدل التهديف في مباريات الدوري

7_57 هدف سجل بالرأس مقابل 67 هدف بالقدم اليسرى بينما سجل 196 هدف بالقدم اليمني وسجل هدفين بالجسد.

8_286 هدف سجل من داخل منطقة الجزاء مقابل 24هدف من كرات ثابتة و 36هدف من خارج منطقة الجزاء مقابل 14 هدف من ركنيات و 47هدف من ركلات جزاء و55 هدف من عرضيات و 182 هدف بطريقة اعتيادية .

9_38 هدف سجل في الربع ساعة الاولي من عمر المباريات بينما سجل 83 هدف في اخر ربع ساعة من اللقاء .

10_واصل الأهلى المتوج باللقب فى المواسم الأربعة الأخيرة، تحليقه فى صدارة البطولة التى يحمل الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقباً، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة من 13 مواجهة، علما بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.