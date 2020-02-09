شكرا لقرائتكم وزير الرياضة عن حضوره أولمبياد طوكيو : لو مفيش كورونا هروح مفيش مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري فور وصولها من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة ، و التى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .
وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات ،بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة .
حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية ، وشريف عثمان ذهبية ، رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ، راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة عن حضوره أولمبياد طوكيو : لو مفيش كورونا هروح مفيش مشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.