شكرا لقرائتكم بطل العالم فى رفع الاثقال البارالمبى : بنحارب العالم بنبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد متولى مطحنة بطل العالم فى رفع الاثقال البارالمبى، بعد الطلبات لتوفيرها من جانب وزارة الشباب والرياضة، ضمن خطة التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020، أبرزها توفير بعض الأدوات من معد بدنى ونفسى.

وطلب متولى مطحنة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجود جائزة للدولة التشجيعية مثل قلادة النيل فى مجال الرياضة، وذلك خلال تكريمة من جانب الوزارة، مؤكدا أن نقص الأدوات يمكن وصفه "بنحارب العالم بنبوت".

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري فور وصولها من نيجيريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، و التى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو.

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وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.

حقق الميداليات كلا من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية ، رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ، راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع .