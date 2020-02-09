شكرا لقرائتكم الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة شاهر خودرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف نظيره شاهر خودرو الإيراني، في المواجهة التي يحتضنها ستاد نادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد النتائج المميزة التي حققها بقيادة مدربه الروماني رزافان لوشيسكو حيث يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 3 نقاط عن وصيفه النصر.

ونجح رزافان بإعادة الهلال للواجهة الآسيوية عقب قيادته فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا عقب غياب استمر لمدة 17 عاماً حينما فاز على أوراوا الياباني 3-صفر بمجموع المباراتين.

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وقدّم الهلال أداءً مميزاً بمشاركته العالمية الأولى حينما أحرز المركز الرابع في البطولة التي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي الذي فاز على فلامنغو البرازيلي في النهائي.

ووقع الهلال في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه فرق شاهر خودرو الإيراني الذي يواجه الهلال لأول مرة في تاريخه وشباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

وفي المقابل يبحث شاهر خودرو عن تقديم أداءً مميز في أول مشاركة له بتاريخه في دوري أبطال آسيا بعد حصوله على المركز الثالث بالدوري الإيراني الموسم الماضي.

وشارك فريق شاهر خودرو في التصفيات الأولية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث فاز على ضيفه الرفاع البحريني 2-1، وفاز على السيلية القطري بركلات الترجيح.