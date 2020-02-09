شكرا لقرائتكم الآسيوي: الهلال أفضل فريق في القارة بالعقد الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، حصول نادي الهلال السعودي على المركز الأول في استفتاء أفضل نادٍ بالعقد الأخير، وفق آراء الجماهير والمصوتين.

وحصل الهلال على أصوات بنسبة وصلت إلى 87 في المئة، بينما جاء قوانجتشو إيفرغراند الصيني ثانياً بنسبة 10 بالمئة، وبعده الثلاثي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، والسد القطري.

وكان الهلال توج بلقب البطولة عام 2019، وحصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.