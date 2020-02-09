بعد تحويله للتحقيق.. تفاصيل أزمة كريم حسن شحاتة مع رئيس نادي الزمالك.. ومذيع برنامج «زملكاوي»: مش هطبل لحد

أزمة كبيرة نشبت بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور وبين كريم حسن شحاتة، إثر دفاع الثانى عن هدف النادي الأهلى في مرمى فريق بيراميدز في اللقاء الذي جمعهم مؤخرَا وفاز المارد الأحمر باللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان رئيس الزمالك أعلن عن تحويل كريم حسن شحاتة إلى التحقيق بسبب دفاعه عن موقف الأهلي في أزمة الهدف الثاني بشباك بيراميدز، كما استضاف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي الذي أقر بصحة الهدف.

بدوره، قال كريم حسن شحاتة، إن هناك تربص كبير به في قناة نادي الزمالك، وأنه لا يفضل العمل في قنوات الأندية، "بحب أشتغل بحرية"، ولم أعد مهيأ نفسيا للعمل في قناة الزمالك مرة أخرى".

كان مجلس إدارة قناة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة، والاستغناء عن خدماته، وذلك بعدما أحال منصور، مذيع برنامج «زملكاوي» للتحقيق بسبب استضافته للحكم أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز.

وأضاف كريم، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "لا أعمل في قناة رئيس الزمالك وليس فرض أن أرى ما يتوافق مع مصالح الزمالك وأتناوله".

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وأوضح كريم أنه لم يحقق معه، مؤكدا أنه ليس له علاقة برئيس الزمالك داخل العمل، "فتعاقدي مع إعلام المصريين".

وأستطرد: "سوف أتحدث عن كل شيء بالتفصيل ولكن ليس الآن، احترم عملي ولن أنافق من أجل أحد، ولن أعمل لحساب احد، وعندما تضطرني الظروف لذلك سوف أنسحب على الفور".

وأشار كريم إلى أنه "على أتم الاستعداد للجلوس في المنزل بدون عمل ولكن لن أغير شخصيتي"، وأردف: "احترم الزمالك وجمهوره ولكني أريد أن أقدم إعلام جيد ولن أقلد قناة الأهلي فليس لي علاقة بما يفعلوه".

وتساءل: "لما يعتبر الجميع قناتي الاهلي والزمالك أعداء؟ وينتظرون دائما تربص كل طرف بالآخر".

وبسؤاله عن رأي المعلم حسن شحاته قال: "بكل تأكيد غير راضي عما يحدث ولكنه طلب مني أن لا أدخل في صراعات".

وكان رئيس الزمالك أعلن عن تحويل كريم حسن شحاتة إلى التحقيق بسبب دفاعه عن موقف الأهلي في أزمة الهدف الثاني بشباك بيراميدز، كما استضاف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي الذي أقر بصحة الهدف.