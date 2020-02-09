ليفربول يسعى للتعاقد مع المهاجم الألماني بديل صلاح ومانى

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الألمانى تيمو فيرنر نجم لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض الثنائى الهجومي للريدز النجم المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى، المتوقع غيابهما لمدة تصل إلى 6 أسابيع وذلك بسبب مشاركتهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون بعد تغيير موعدها إلى شهرى يناير وفبراير بدلا من الصيف.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن كلوب يسعى لتأمين الجانب الهجومى من خلال التعاقد مع فيرنر الذى نجح فى تسجيل 25 هدفاً خلال مشاركته فى 29 مباراة مع لايبزيج فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى 2019-2020، وهو ما جعله يجذب أنظار عمالقة أوروبا بجانب ليفربول ومنهم مانشستر يونايتد وتشيلسى.

وأضافت الصحيفة أن كلوب يرى أن القيمة المالية للمهاجم الألمانى تصل إلى 60 مليون يورو وهى الشرط الجزائى مع لايبزيج ما يقربه من الانتقال إلى ليفربول باعتباره خيارا اقتصاديا رائعا مقارنة بالعديد من الأهداف المحتملة الأخرى ومنهما جادون سانشو أو كاى هافرتز، حيث تتخطى قيمة كل منهما حاجز المائة مليون جنيه إسترلينى.

وكان كلوب مدرب ليفربول أبدى استياءه فى وقت سابق من قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام العام المقبل فى الكاميرون بسبب تواجد 3 لاعبين فى فريقه من المتوقع مشاركتهم فى البطولة وهم محمد صلاح مع منتخب مصر وساديو مانى مع السنغال ونابى كيتا مع غينيا.

وأضاف كلوب، "بالتأكيد لن نقوم ببيع صلاح ومانى وكيتا بسبب كأس الأمم الأفريقية، ولكن عندما نفكر فى ضم لاعب أفريقى سنفكر كثيرًا قبل اتخاذ هذا القرار بسبب البطولة التى تقام وسط الموسم."