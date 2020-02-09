خسارة أولى لبطل الجودو الفرنسي رينر منذ 2010









اسماء السيد - تلقى البطل الأولمبي والعالمي في الجودو الفرنسي تيدي رينر خسارته الأولى منذ أكثر من تسعة أعوام، وذلك في الدور الثالث من دورة باريس، قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

ووضع الياباني كوكورو كاغورا حدا لسلسلة من 154 فوزا متتاليا حققها الفرنسي البالغ من العمر 30 عاما. وتعود الخسارة الأخيرة لرينر، حامل ذهبية أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 في فئة ما فوق 100 كلغ، الى 13 أيلول/سبتمبر 2010، وكانت على يد ياباني آخر هو دايكي كاميكاو في فئة الوزن المفتوح لبطولة العالم في طوكيو.

وإضافة الى ذهبيتيه الأولمبيتين، توج رينر بعشرة ألقاب عالمية في فئات أوزان مختلفة بدءا من العام 2007.

وتأتي هذه الخسارة غير المتوقعة قبل أقل من ستة أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو (24 تموز/يوليو- التاسع من آب/أغسطس)، حيث يسعى رينر الى ان يصبح ثاني رياضي يحرز ثلاث ذهبيات أولمبية متتالية في منافسات الجودو بعد الياباني تاداهيرو نومورا (1996، 2000 و2004).