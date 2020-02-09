إرجاء مباراة مان سيتي ووست هام بسبب الأحوال الجوية









اسماء السيد - أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين إرجاء مباراته ضد ضيفه وست هام التي كانت مقررة الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة في إنكلترا بسبب العاصفة "سيارا" التي تسببت بأمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأثرت الأحوال الجوية على وسائل النقل، وسط دعوات من السلطات للسكان بعدم الخروج من منازلهم سوى في حالات الضرورة.

وأوضح سيتي في بيان "نظرا الى الأحوال الجوية القاسية (...) ومع الأخذ في الاعتبار مصلحة المشجعين والموظفين، تم إرجاء مباراة اليوم" التي كان من المقرر ان تقام عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

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وأكد النادي ان هذا القرار اتخذ بالتشاور مع الفريق الزائر، مشيرا الى ان الموعد الجديد للقاء سيتم اعلانه في وقت لاحق.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب بطولة إنكلترا للمرة الأولى منذ عام 1990.

ومن المقرر ان تقام مباراة أخرى الأحد ضمن المرحلة ذاتها، تجمع بين شيفيلد يونايتد وضيفه بورنموث.