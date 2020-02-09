الهلال يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة إيرانية وقمة خليجية بين الوحدة والأهلي









اسماء السيد - يبدأ الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة فريق شهر خودرو الإيراني الإثنين، ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم التي تطغى عليها هذا الموسم مخاوف أمنية وصحية.

وتأتي المسابقة في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع الاتحاد الآسيوي الى إرجاء مباريات الأندية الصينية، والجدل بشأن مباريات الأندية الإيرانية على أرضها في ظل التوتر الذي شهده الشرق الأوسط في الأسابيع الماضية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

ويدخل الهلال المسابقة متوجا بلقب "نادي العقد" في المسابقة، بحسب استفتاء أجراه الاتحاد الآسيوي ونشر نتائجه الأحد عبر موقعه الالكتروني. وسيكون الفريق السعودي الإثنين في مواجهة فريق شهر خودرو الإيراني الذي يشارك للمرة الأولى، على ستاد زعبيل في نادي الوصل بدبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تشهد أيضا حلول شباب الأهلي دبي ضيفا على باختاكور في أوزبكستان.

وتوج الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو العام الماضي بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1991 و2000، بدفع أساسي من مهاجمه "الأسد" الفرنسي بافيتيمبي غوميس، أفضل لاعب في المسابقة وهدافها في الموسم الماضي مع 11 هدفا.

ويمر فريق مدينة الرياض بمرحلة جيدة على مختلف المستويات، اذ قدم أداء مشرفا في كأس العالم للأندية 2019 وحل رابعا فيها، ويتصدر حالياً الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن النصر حامل اللقب.

وسيكون الهلال بمعظم نجومه مثل غوميس والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريو وسالم الدوسري، لكن في غياب الظهير محمد الشلهوب الذي أعلن النادي السبت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

من جهته، يخوض شهر خودرو دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد اجتيازه التصفيات الأولية على حساب الرفاع البحريني والسيلية القطري، وهو يحتل المركز الخامس في الدوري الإيراني.

وفي المجموعة ذاتها، يعود شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 للمشاركة في المسابقة بثوب جديد بعدما غاب عنها في آخر نسختين.

وستكون المشاركة الحالية السابعة للفريق الاماراتي الذي لعب في النسخ الست السابقة باسم الأهلي قبل ان يتم دمجه في 2017 مع ناديي الشباب ودبي وليحمل اسمه الحالي.

ويمر شباب الأهلي بفترة مميزة حاليا مع احتلاله لصدارة الدوري الاماراتي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، وهو يطمح لنقل تألقه المحلي إلى الآسيوي الذي عرف فيها تميزا واضحا في آخر مشاركتين عندما بلغ نهائي 2015 قبل ان يخسر أمام غوانغجو ايفرغراند الصيني، وخرج من دور الـ16 في نسخة 2017 أمام الأهلي السعودي.

ويتوقع ان يلاقي شباب الأهلي مهمة صعبة أمام باختاكور بطل أوزبكستان، والذي سبق ان فاز عليه مرتين في نسخة 2009.

وسيعتمد شباب الأهلي على الرباعي أحمد خليل والأرجنتيني فيديركو كارتابيا والاسباني بيدرو كوندي والأوزبكستاني عزيز غانييف القادم من مواطنه ناساف والذي سيخوض اول مباراة رسمية بعدما تم التعاقد معه مؤخرا وقيده في المسابقة الآسيوية بدلا من المولدافي لوفانور هنريكي.

- قمة خليجية بين الوحدة والأهلي -

وتشهد المجموعة الأولى قمة خليجية بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، ولقاء مرتقبا بين الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

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ويدشن الوحدة مشاركته الثالثة عشرة في دوري أبطال آسيا بمعنويات عالية في أبوظبي. وبدأ الوحدة الموسم بشكل سيئ حين ودع كأسَي الامارات والرابطة مبكرا، قبل ان تتحسن نتائجه بعد التعاقدات التي اجراها في فترة الانتقالات الشتوية والتي ساهمت في تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، جعلته يعود للمنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي مع احتلاله للمركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وضم الوحدة الكوري الجنوبي لي ميونغ والكونغولي بول خوسيه مبوكو والبرازيلي لوكاس بيمينتا والمحليين خميس إسماعيل وفارس جمعة.

ويشكل الجدد مع الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الذي قيد في المسابقة الآسيوية كلاعب محلي بعدما نال الجنسية الاماراتية، والكوري الجنوبي تشانغ ريم والمخضرم إسماعيل مطر، نقطة الثقل في تشكيلة المدرب الاسباني مانويل خيمينيز.

وأقر الأخير الذي يقود الوحدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بدلا من الهولندي موريس شتاين ان "التعاقدات الجديدة وفرت لي خيارات متعددة (...) ولم تعد لدي مشكلة في خوض مباريات مضغوطة محليا وآسيويا".

واكد خيمينيز ان الانتصارات الخمس الأخيرة في الدوري "تمثل أكبر دافع قبل خوض اول مباراة في دوري أبطال آسيا أمام الأهلي السعودي".

ويعول الوحدة الذي ودع منافسات النسخة الماضية من دور الـ16 أمام النصر السعودي، على البداية الجيدة في دوري الأبطال ومساندة جماهيره بعدما قرر دخولها مجانا الى مدرجات ستاد ال نهيان.

من جهته، يدخل الأهلي وصيف 1986 و2012 مثقلاً بالاصابات لاسيما لنجمه السوري عمر السومة.

وسبق للوحدة والأهلي ان التقيا في نسخة 2008، فتعادلا ذهابا صفر-صفر في جدة، وفاز الفريق الاماراتي 2-1 في أبوظبي إيابا.

ويستعد الشرطة لاستضافة استقلال الإيراني في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق.

واختار الشرطة ملعب كربلاء (جنوب) الدولي سابقا لمبارياته البيتية، قبل مطالبته الاتحاد الاسيوي بنقلها الى أربيل في ظل إبداء بعض فرق المجموعة رغبتها في عدم زيارة كربلاء في ظل الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومناطق جنوب العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة النادي العراقي تحسين الياسري "كنا نأمل خوض مبارياتنا في ملعب كربلاء الا ان بعض الفرق لم تبد رغبة" بذلك.

وفي ظل توقف مباريات الدوري العراقي حتى الآن بسبب الأوضاع الراهنة، يأمل الشرطة في ان يعوض قاريا خروجه من ربع نهائي بطولة الأندية العربية على يد الشباب السعودي.

واعتبر المدرب المساعد للفريق أحمد صلاح ان المشاركة الآسيوية "هي الأصعب وتختلف عن كل البطولات الأخرى".