كلايسترز تعود بشكل مبكر للمشاركة في دورة دبي

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أعلنت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز الأحد تقديم موعد عودتها الى ملاعب كرة المضرب، والتي كانت متوقعة في آذار/مارس المقبل، للمشاركة في دورة دبي المقامة في وقت لاحق من شباط/فبراير الحالي.

وكانت كلايسترز (36 عاما) قد أشارت في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الى انها ستعود الى المنافسات بعد غياب نحو ثمانية أعوام، عبر بوابة دورة مونتيري المكسيكية المقررة بين الثاني من آذار/مارس والثامن منه. لكن اللاعبة المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، أكدت الأحد انها ستشارك في دورة دبي التي تنطلق في 17 شباط/فبراير.

وأوردت عبر حسابها على تويتر "قبلت بطاقة دعوة لخوض منافسات دورة دبي. منذ اعلان عودتي، واجهت بعض المطبات، لكنني أتطلع قدما للعودة الى ملاعب المباريات وما سيحمله هذا الفصل (من مسيرتها)".

أضافت "شكرا لكل المشجعين على دعمهم (...) أراكم في دبي!".

وأكد منظمو الدورة الإماراتية التي تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لانطلاقها، مشاركة كلايسترز في منافستها للمرة الأولى.

ونقل بيان المنظمين عن كلايسترز قولها "أنا متحمسة جدا للعودة الى ملاعب المباريات. أعرف ان دورة دبي تحيي ذكرى مميزة هذا العام، لذا أنا فخورة بالعودة الى الملاعب وخوض مباراة أولى في دبي في الوقت عينه. أتطلع للعودة الى الرياضة التي أحبها واللعب أمام المشجعين مجددا".

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وكانت كلايسترز تخطط بداية للعودة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، التي أقيمت في كانون الثاني/يناير.

لكن تعرضها لإصابة في الركبة خلال التدريبات أرغمها على تغيير مخططاتها والحديث عن عودة في آذار/مارس.

واتخذت كلايسترز قرار الاعتزال النهائي في العام 2012، بعد مسيرة توجت خلالها بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010).

وخاضت كلايسترز أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى الى جانب ألقابها الأربعة، وأصبحت عام 2009 في فلاشينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 تتوج بلقب كبير بعد وضعها مولودا.

واعتزلت البلجيكية مباشرة بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012 حين ودعت من الدور الثاني. وكان هذا الاعتزال الثاني في مسيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول، قبل العودة الى الملاعب.

وتصدرت كلايسترز، الفائزة بـ41 لقبا في الفردي خلال مسيرتها بينها ثلاثة القاب في بطولة الماسترز الختامية (2002 و2003 و2010)، تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات للمرة الاولى عام 2003، واحتلته 20 أسبوعا آخرها في شباط/فبراير 2011.