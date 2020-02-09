تورونتو يعزز رقمه بالفوز الـ14 تواليا









اسماء السيد - حقق حامل اللقب تورونتو رابتورز فوزه الـ14 تواليا هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك في مباراة صعبة ضد ضيفه بروكلين نتس السبت، في أمسية شهدت فوز متصدري ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية، ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز.

وعانى رابتورز قبل تحقيق فوز متأخر على ضيفه نتس بفارق نقطة واحدة 119-118، معززا الرقم القياسي الخاص بالفريق لجهة عدد الانتصارات المتتالية، بينما فاز باكس على مضيفه أورلاندو ماجيك 111-95، وليكرز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 125-120.

في المباراة الأولى، فرض نتس على مضيفه الكندي الذهاب حتى الثواني الأخيرة لحسم النتيجة، على رغم تمكن بطل الموسم الماضي في الربع الثالث من التقدم بفارق 18 نقطة، قبل أن يعود فريق مدينة نيويورك بالنتيجة ويعادل الأرقام 118-118 قبل 35 ثانية من النهاية.

لكن تورونتو الذي توج بلقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، تمكن من انتزاع الفوز بفضل رمية حرة للاعبه الكاميروني باسكال سياكام قبل نحو 23 ثانية من النهاية، ليعزز الرقم القياسي الخاص بالنادي مع فوز 14 تواليا، حمل أيضا الرقم 39 له هذا الموسم مقابل 14 خسارة.

وأنهى سياكام اللقاء مع 20 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما كان زميله فريد فانفليت أفضل مسجل للفريق مع 29 نقطة (10 منها في الربع الأخير) وست تمريرات.

في المقابل، كان كاريس ليفيرت أفضل مسجل في المباراة مع 37 نقطة، وأضاف سبنسبر دينويدي 21 نقطة.

ولم يحل ذلك دون تلقي نتس الخسارة الثامنة والعشرين في 51 مباراة هذا الموسم، علما أنه دخل اللقاء مع أربع انتصارات في آخر خمس مباريات.

وعلى رغم بدايته المتعثرة هذا الموسم بعد رحيل عدد من لاعبيه لاسيما نجم الموسم الماضي كواهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، بات تورونتو يحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميلووكي صاحب أفضل سجل في الدوري مع 45 فوزا في 52 مباراة.

وأتى الانتصار الأخير لميلووكي، وهو الرابع تواليا، على حساب مضيفه أورلاندو في مباراة برز فيها بروك لوبيز مع 23 نقطة وست متابعات، بينما ساهم زميله اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، بـ18 نقطة و18 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

ولم يجد باكس أي صعوبة لتحقيق الفوز، اذ لم يمنح أورلاندو أي فرصة للتقدم طوال فترات اللقاء، ووسّع الفارق الى 26 نقطة في الربع الثالث معولا بشكل أساسي على نجاح بنسبة 45,2 بالمئة في محاولات التسجيل.

وهو الفوز الرابع هذا الموسم لميلووكي في أربع مباريات ضد أورلاندو، علما بأن الأخير تلقى السبت خسارته الثامنة في آخر تسع مباريات.

وكان أفضل مسجل لماجيك السبت المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 21 نقطة و14 متابعة، بينما أضاف تيرينس روس 20 نقطة.

- انجاز لهيلد وتلميح كوري لعودة قريبة -

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الى ذلك، فرض ليكرز واقعيته على ووريرز المتوج بطلا للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، والمتراجع في 2019-2020 الى المركز الأخير في المنطقة الغربية التي يتصدرها فريق لوس أنجليس.

وكان الأفضل في صفوف الفائز نجمه هذا الموسم أنطوني ديفيس مع 27 نقطة و10 متابعات، بينما أضاف ليبرون جيمس 22 نقطة وثماني متابعات و11 تمريرة، وآيفري برادلي 21 نقطة.

ورفع ليكرز رصيده الى 39 فوزا مقابل 12 خسارة في صدارة الغربية، أمام دنفر ناغتس الذي فاز السبت على مضيفه فينيكس صنز 117-108.

ويدين دنفر بفوزه الى لاعبه الكندي جمال موراي الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 36 نقطة قاد بها فريقه الى تحقيق الفوز الثالث تواليا، والـ37 في 53 مباراة هذا الموسم.

وفي مقابل فوز ليكرز، تلقى القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، كليبيرز ثالث ترتيب المنطقة الغربية، خسارته الـ16 في 52 مباراة، بسقوطه القاسي أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 115-142.

وأتى الفوز العريض للفريق المضيف في مباراة حقق خلالها رقما قياسيا للنادي بتسجيل 26 ثلاثية خلال المباراة (نسبة نجاح بلغت 59,1 بالمئة).

وكان أفضل مسجل من خارج القوس لمينيسوتا لاعبه ماليك بيزلي مع سبع رميات ناجحة من 13 محاولة، وأضاف ناز ريد أربع رميات من ست.

كما شهدت مباريات الأمس فوز ساكرامنتو كينغز على سان انتونيو سبيرز 122 - 102، في لقاء شهد تحقيق انجاز آخر على صعيد الرميات الثلاثية، اذ أصبح لاعب ساكرامنتو بادي هيلد (27 عاما) أسرع لاعب في تاريخ الدوري يسجل 800 مرة من خارج القوس.

وبحسب احصاءات الـ "ان بي ايه"، حقق هيلد انجازه في 296 مباراة، متفوقا على صاحب الرقم السابق نجم غولدن ستايت ستيفن كوري (الغائب مطولا بسبب الإصابة)، والذي كان قد حقق ذلك في 305 مباريات.

وفي تصريحات صحافية على هامش مباراة فريقه ضد ليكرز، أبدى كوري رغبته للعودة مطلع آذار/مارس المقبل، وإنهاء غيابه المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر في اليد.

وقال كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، "لا أتسرع لكنني أحدد هدفا وآمل في تحقيقه، وهو العودة مطلع آذار/مارس الى أرض الملعب، الالتحاق بزملائي (...) وإنهاء الموسم بشكل قوي".

وفي بقية المباريات، فاز نيو أورليانز بيليكانز على انديانا بايسرز 124-117، ، ودالاس مافريكس على تشارلوت هورنتس 116-100، ونيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 95-92.