شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن انطلاق مهرجانات الأكاديميات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مهرجانات الاكاديميات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، أول فبراير الجاري، بمنطقتي القاهرة والجيزة، على ملاعب بلاتينيوم والخمائل ودجلة سبورتنج ، على أن تبدأ باقي المناطق المشاركة الاسبوع المقبل وهي الدقهلية والاسكندرية والاسماعيلية والغردقة.

وزادت عدد الاكاديميات 19 اكاديمية عن العام الماضي لتضم المهرجانات 60 أكاديمية لمواليد 2005 وحتى 2012 ، وتعتبر المهرجانات أول بطولة على مستوى الجمهورية يتم تنظيمها لأعمار 2011/2012. ويشرف على المهرجانات الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بمعاونة اللجنة الفنية المنظمة، والمديرين الفنيين للفروع المشاركة. أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى ناديى الاهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد.

وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى موعدها على استاد القاهرة، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

Advertisements

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكداً، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر فى الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى.. لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".