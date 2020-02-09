شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن حضوره أولمبياد طوكيو: لو مفيش كورونا هروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطة طريفة شهدها حفل تكريم وزارة الشباب والرياضة لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى بمقر الوزارة الآن بعد أن طلبت حياة خطاب من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواجده مع البعثة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 حيث قالت: "نتمنى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معنا في أولمبياد طوكيو" ليرد عليه الوزير ضاحكا: "لو مفيش كورونا هروح مفيش مشكلة".

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى فور وصولها من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، والتى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو.

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حققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و6 فضيات، و 3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، أمل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبرى فضية، فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس فضية، راندا تاج برونزية، متولى مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهانى محسن مركز رابع.