شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعسكر في القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة جديدة مع الاتحاد في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، معسكرًا مغلقًا غدًا الإثنين، في أحد فنادق القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان مجدي عبد العاطي قد منح اللاعبين راحة سلبية بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الدوري العام، والتي فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وواصل فريق أسوان صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، ليحصد أبناء الجنوب الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي في الجولتين الماضيتين.

وسجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب في الدقيقة 81 من عمر مباراة الاتحاد السكندري وأسوان.

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بهذا الفوز حصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، متخليًا عن المركز الـ 14 مركزه السابق، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الدوري.

ومن جانبه أرجع مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، سر تفوق الفريق إلى الثقة التي منحتها له إدارة أسوان، رغم تراجع نتائج الفريق قبل أخر ثلاث مباريات وتراجع أسوان إلى قاع الجدول، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة ربط رحيل عبد العاطي باستقالة المجلس.