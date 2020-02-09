شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مدير تعاقدات الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات الأحمر مع أحمد الشناوى، اتحاد الكرة "يغربل" الجمعية العمومية ويمنح 105 أندية حق التصويت فى الانتخابات.

مدير تعاقدات الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات الأحمر مع أحمد الشناوى

أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تفاوض الأهلى مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وترددت أنباء حول مفاوضات أجراها مسئولو القلعة الحمراء مع الحارس الدولى للانتقال لصفوف الفريق فى الصيف المقبل.

اتحاد الكرة "يغربل" الجمعية العمومية ويمنح 105 أندية حق التصويت فى الانتخابات

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إجراء غربلة في أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة ، و إقتصار تصويت الأندية في الانتخابات المقبلة للجبلاية لإختيار مجلس إدارة جديدة على 105 أندية فقط من الدوري الممتاز والقسم الثاني بالإضافة إلى عدد معين من أندية القسم الثالث تنطبق عليهم الشروط والتي يجهزها مسئولو اللجنة الخماسية حالياً من خلال تعديل البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسي .

خصم 50 ألف جنيه من لاعبى الاتحاد.. وتجميد المستحقات

Advertisements

الأهلى يؤكد جاهزية رامى ربيعة لمواجهة الطلائع غداً

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جاهزية رامى ربيعة مدافع الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الاثنين، بالجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

63 ألف دولار تحل أزمة منتخب المصارعة بالبطولة الأفريقية بالجزائر

انتهت أزمة منتخب المصارعة المشارك في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا بالجزائر ، والخاصة بعدم سداد قيمة الإقامة في الفندق وكذلك رسوم الاشتراك في البطولة ، والتي تبلغ 63 ألف دولار.

تجديد الثقة فى جهاز الصالات رغم خماسية المغرب بأمم افريقيا

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح رغم الهزيمة بخماسية أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب ، خاصة أن المنتخب نجح في التأهل لكأس العالم 2020 بليتوانيا ، وأيضاً حصول هذا الجهاز من قبل على برونزية أوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 ، و التأهل لدور الـ8 لكأس العالم.

بادجي يعود من السنغال اليوم وشكوك حول مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع

يعود السنغالي بادجى مهاجم الاهلي للقاهرة اليوم بعدما سافر للسنغال أمس الأول لتجديد جواز السفر الخاص به، ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير اللاعب من المشاركة في لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غداً، الأثنين، بالجولة الـ17 للدوري الممتاز لكن الدلائل تثشير إلى صعوبة مشاركة بادجي في المباراة حيث سيعود قبل المباراة بساعات قليلة لكن الأمر سيحسمه الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.