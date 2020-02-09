شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم أبطال رفع الأثقال البارالمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى الحاصل على المركز الثانى ببطولة كأس العالم التى أقيمت بابوجا فى نيجيريا والعائدة فجر اليوم .

وأكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تكريم الرئيس للرياضيين ممن يحققون بطولات وإنجازات بين فترة وأخرى يعكس ويجسد حالة الانتعاشة التى تواكبها الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالأبطال يمثل حافزا ودفعة معنوية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاءت تصريحات أشرف صبحى خلال حفل تكريم الوزارة لأبطال منتخب رفع الأثقال البارالمبى الحاصل على المركز الثانى ببطولة كأس العالم التى أقيمت بنيجيريا .

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصرى فور وصولها من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، و التى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .

وحققت مصر المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و 6 فضيات، و 3 برونزيات ،بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة .

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس

Advertisements

فضية، راندا تاج برونزية، متولى مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهانى محسن مركز رابع .



تكريم فاطمة عمر



تكريم الوزير للأثقال 1



جانب من التكريم



جانب أخر من التكريم