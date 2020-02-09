شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكابالا يزور سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، على زيارة سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، خلال تواجده فى مستشفى معهد ناصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.

وكان سعد محمد قال فى تصريحات سابقة: "رؤيتي لمباريات الزمالك تساهم فى علاجي مهما كانت النتيجة، ومثلى الأعلى شيكابالا، وكنت أرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأننى أحبه وهو قريب منى".

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

كما أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت بسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بسرطان الدم إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدورالاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع وقال لاعب الزمالك إنه سعيد بتلك الدعوة ويتمنى تتويج فريقه بالسوبر.



سعد-محمد-لاعب-الزمالك-يلتقط-صورة-تذكارية-مع-شيكابالا



شيكابالا-خلال-زيارته-لسعد-محمد

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شيكابالا-مع-والد-سعد-محمد-لاعب-الزمالك



شيكابالا-يتمنى-الشفاء-لسعد-محمد-ناشئ-الزمالك



شيكابالا-يداعب-ناشئ-الزمالك-في-حضور-والده



شيكابالا-يطمئن-على-حالة-سعد-محمد-ناشئ-الزمالك



صورة-تذكارية-لشيكابالا-مع-لاعب-الزمالك-سعد-محمد



لاعب-الزمالك-يطمئن-شيكابالا-على-حالته



شيكابالا-خلال-زيارته-للاعب-الزمالك