شكرا لقرائتكم خبر عن مطحنة يطالب بجائزة الدولة التشجيعية فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب متولى مطحنة بطل العالم فى رفع الأثقال البارالمبى من وزير الشباب والرياضة توفير بعض الأدوات من معد بدنى ونفسى ضمن خطة التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى وجود جائزة للدولة التشجيعية مثل قلادة النيل على أن تكون فى الرياضة .

وقال مطحنة، خلال تكريم وزارة الشباب والرياضة، إن نقص الأدوات يمكن وصفه بـ"نحارب العالم بنبوت".

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصرى فور وصولها من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، والتى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .

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وحققت مصر المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و 6 فضيات، و 3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة .

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس

فضية، راندا تاج برونزية، متولى مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهانى محسن مركز رابع .