شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى ناديى الاهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد.

وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى موعدها على استاد القاهرة، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكداً، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر فى الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى.. لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قررت إقامة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجارى وأكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتى استثمارا للفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثانى لمسابقة الدورى الممتاز، حيث ستنهى الأندية ارتباطاتها بالدور الأول فى 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلى والزمالك والمصرى التى لا تزال لديها مباريات فى الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.