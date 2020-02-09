شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لم يهزم الدراويش فى الإسماعيلية منذ 14 عاما قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً على نظيره الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

وتكمن صعوبة مباراة الليلة للفارس الأبيض فى كونه فشل فى تحقيق الفوز على الدراويش باستاد الإسماعيلية منذ حوالى 14 عاماً، أى 4884 يوما، حيث شهدت المباريات التسعة الأخيرة بين الفريقين فى استاد الاسماعيلية 5 انتصارات للدراويش مقابل 4 تعادلات .

ويعود الفضل للفوز الأخير الذى حققه الزمالك على الإسماعيلى فى الإسماعيلية لمجدى عطوة الذى سجل هدف المباراة التى خاضها الفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى مانويل كاجودا.

Advertisements

وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للمباراة للوصول للنقطة 31 وملاحقة المقاولون العرب على المركز الثانى قبل خوض المؤجلات، وشدد المدرب الفرنسى على لاعبيه ضرورة العودة بنقاط المباراة حتى تمثل دفعة معنوية للفارس الأبيض قبل السفر لقطر لخوض مباراة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقى والمقرر لها 14 فبراير الجارى.