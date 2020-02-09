شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرة أخرى يتحدث كثيرون فى الشارع الكروى المصرى عن وجود مفاوضات بين النادى الأهلى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، بل إن البعض ذهب إلى أن الحارس وقع بالفعل للقلعة الحمراء، وهو ما نطرحه من خلال التساؤلات والاستفسارات التى نرصدها فى سياق التقرير التالى:

س: هل فكّر الأهلى فى ضم حارس مرمى خلال الفترة الحالية؟

ج: لا.. الأهلى لديه أربعة حٌراس مرمى وهم محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر وربما أفريقيا خلال الفترة الحالية، وشريف إكرامى صاحب الإمكانيات العالية والخبرات الطويلة، وعلى لطفى الذى يمتلك قدرات فنية جيدة ويظهر بشكل جيد عندما يستعين به الجهاز الفني، وهناك الحارس الصاعد مصطفى شوبير الذى تم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية مؤخراً نظراً لقناعة الجهاز الفنى بقدراته.

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س: ماذا عن الرغبة فى ضم أحمد الشناوى من بيراميدز؟

ج: حسب المعلومات الواردة من جانب الأهلى فإن النادى لا يرغب فى ضم حارس مرمى، وأن الأهلى لم يتفاوض مع أحمد الشناوى باستثناء المرة التى تمت قبل سنوات وكان وقتها الشناوى يلعب فى الزمالك ولم تتجدد المفاوضات مؤخراً حسبما تردد حالياً.

س: تردد أن الأهلى يفكر فى ضم أحمد الشناوى بعد قرار شريف إكرامى بالرحيل نهاية الموسم الجارى؟

ج: هذا ليس صحيحاً لأن رحيل شريف إكرامى نهاية الموسم الجارى ليس قراراً نهائياً فإدارة النادى ترغب فى الإبقاء على الحارس الدولى بقوة، بجانب أن الأهلى لا يميل لضم أحمد الشناوى حتى لو رحل شريف إكرامى وإن كان رحيل الأخير مازال صعباً حتى الآن بسبب تمسك الأهلى به.

س: هل يبدو رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى راضياً عن مستوى حراس الفريق حالياً؟

ج: بكل تأكيد.. فمستوى الحراس جيد للغاية، وهو ما تؤكده لغة الأرقام التى توضح أن الأهلى لم تهتز شباكه هذا الموسم محلياً سوى 3 مرات فقط، وهو إنجاز يُحسب للفريق ككل فى النهاية بشكل عامة وللدفاع وحارس المرمى على وجه الخصوص.