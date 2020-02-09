بالصور.. حسام حسن في زيارة مفاجئة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قام حسام حسن المدير الفني السابق لنادي سموحة بزياة مفاجئة إلى النادي الأهلي بمقر الجزيرة اليوم الأحد.

وحرص عدد من المتواجدين في النادي بالتقاط صور تذكارية مع العميد، بعد تواجده في النادي اليوم الأحد بعد فترة طويلة من عدم ظهوره داخل النادي.

وحضر "العميد" إلى مقر النادي للمشاركة في مباراة كرة قدم خماسية في ملعب الشمس.

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وكان حسام حسن قد رحل عن تدريب سموحة في شهر يناير الماضي بسبب تراجع النتائج ليتولى حمادة صدقي القيادة الفنية للفريق السكندري خلفا له.