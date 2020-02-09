أحمد مرتضى يكشف تفاصيل جديدة بشأن السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في موعدها.

وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله".

ويستضيف ملعب استاد محمد بن زايد مباراة الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير على لقب كأس السوبر المصري.

وكان مصدر كشف لمصراوي سبب الأزمة التي تُهدد سوبر الأهلي والزمالك في أبوظبي. (طالع التفاصيل)