الخليج 365 يكشف هوية الأزمة التي تهدد سوبر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول الأزمة التي نشبت مؤخرا وتُهدد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبوظبي.

ويستضيف ملعب استاد محمد بن زايد مباراة الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير على لقب كأس السوبر المصري.

وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" بأن هناك أزمة تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية نشبت مؤخرا، وهناك استياء من الجانب الإماراتي.

وأشار المصدر الى أن كأس السوبر لها رعاة طبقا للعقود الخاصة بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب حقوق إعلانية تخص الجانب الإماراتي.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الأزمة الحالية تخص الحقوق الإعلانية والرعاية، وهناك مساعي لحل هذا الخلاف في الوقت القريب من أجل أن تقام المباراة في موعدها المحدد.

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وكان خالد بيومي المحلل الشهير بقنوات أبوظبي الرياضية قد كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك أزمة كبرى تهدد مباراة السوبر، وقد تتسبب في الغائها.

وعلم "الخليج 365" من خلال مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك خلافات نشبت منذ بداية التعاقد على إقامة المباراة في دولة الإمارات، بين اتحاد الكرة والشركة الراعية للاتحاد.

حيث قام مسؤولي اتحاد الكرة ببيع حصة التذاكر كاملة، وايداع الإيراد في خزينة الاتحاد، بجانب حقوق تنظيم المباراة التي تشمل اختيار الملعب والعملية التنظيمية كاملة.

وقام اتحاد الكرة بمنح الشركة الراعية حقوق البث التلفزيوني والإعلانات فقط، وهو ما رأته الشركة أمر مجحف بالنسبة لها، في الوقت الذي يتحصن فيه اتحاد الكرة ببنود التعاقد بينه وبين الشركة الراعية.

تلك الخلافات علم بها مجلس أبوظبي الرياضي مما تسبب في نشوب أزمة أخرى بسبب الحقوق الإعلانية.