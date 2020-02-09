"دون أن يكشف السبب".. محلل أبو ظبي يتوقع إلغاء مباراة سوبر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد بيومي، المحلل بقنوات أبو ظبي الرياضية، أن مباراة السوبر المصري التي تجمع بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي بالإمارات، تواجهها أزمة كبرى تهدد بالغاء المباراة.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بملعب محمد بن زايد بأبو ظبي بدولة الإماراة في الـ20 من الشهر الجاري.

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وكتب بيومي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أزمة كبرى تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي وتهدد بالغائه".

وعلم "الخليج 365" أن الأزمة التي تهدد بإلغاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبوظبي، تعود إلى أن هناك خلافات بين رعاة البطولة والحقوق الإعلانية للمباراة، مما سبب استياء من جانب مجلس أبو ظبي الذي يتحمل تنظيم المباراة بالكامل.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر ناديي الأهلي والزمالك بخطاب رسمي بموعد مباراتهما المؤجلة من الاسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الـ24 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة. (طالع هنا)