رسمياً.. اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان قمة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع المسابقة الدوري في الـ 24 من فبراير الجاري على ستاد القاهرة .

وحدد اتحاد الكرة في بيان رسمي أرسله للنادين اليوم الأحد السابعة والنصف مساءاً موعدأً لقمة الدوري لتقام بعد 4 أيام من مباراة السوبر التي تقام في الإمارات يوم 20 فبراير.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل موعد هذه المواجهة إلا بطلب الجهات الأمنية.

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اتحاد الكرة كان ينتظر رد الموافقات الأمنية بشأن مباراة القمة بعد إبلاغ الجهات المعنية منذ أسبوع ليعلن الموعد ومكان المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في أكتوبر الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها في الـ 19 من نفس الشهر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية على حد قوله عبر بيان رسمي.

وأعلن اتحاد الكرة في الأول من ديسمبر الماضى إقامة مباراة القمة في الـ 19 من فبراير الجاري ولكنه عاد في يناير وأجل المباراة مرة أخري إلى الـ 24 من فبراير بعد توصله لاتفاق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات يوم 20 فبراير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع صنداونز في الـ 29 فبراير المقبل فيما يواجه الزمالك الترجي في القاهرة بذهاب دوري الـ 8 من دوري الأبطال أي قبل 4 أيام من القمة على أقل تقدير.