محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
خطف البرتغالي جوزيه مورينيو الأضواء في إنجلترا بعد "نيولوك" غير معتاد من ذلك المدرب الذي يلقب بـ"شبشيال وان".
ونشر مصفف شعر بلندن، مساء الجمعة، صورة لمورينيو، وقد تخلص من شعره بالكامل، وهو ما أثار الصحف الإنجليزية؛ كون المدرب البرتغالي سخر من زملائه الصلع من قبل.
وفي 2017، سخر مورينيو من الإسباني بيب جوارديولا؛ حيث وصفه بأنه كاره لكرة القدم ولذلك فقد شعره.
وقال البرتغالي في حوار مع صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إذا كنت تحب ما تعمل، فإنك لن تفقد شعرك، انظر إلي بيب (جوارديولا) إنه أقرع، وهذا يعني أنه لا يحب كرة القدم".
وكرر "المو" سخريته من "الصلع" في نفس العام مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي قائلاً: "يمكنى الرد على كونتى، ولكنى لا أرغب فى فقدان شعرى لأتحدث إليه".
موقع (433) الهولندي قام بتعديل بعض صور نجوم الكرة العالمية، ومنهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حول شكله لو أراد تقليد مدربه الأسبق الذي جلبه لإنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نيولوك مورينيو.. كيف يبدو صلاح لو قلد مدربه الأسبق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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