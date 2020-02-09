خاص.. تطور جديد بشأن رحلة علاج مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر مقرب من مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، أنه يستعد للسفر إلى أمريكا لاستكمال رحلة علاجه واستعادة عافيته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.
وكان الأهلي أرسل خطابا رسميًا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة لتخصيص مبلغ شهري لمؤمن زكريا.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: "مؤمن زكريا تسلم مؤخرا تأشيرة السفر إلى أمريكا، وينتظر حاليا إنهاء بعض الأمور الخاصة قبل السفر".
وأضاف: "تم حجز المستشفى الذي سيُعالج فيه".
وأتم المصدر: "لم يحصل علي أي أموال من الأهلي حتى الآن، وما زال ينتظر دعم النادي له، كما أعلنت الإدارة منذ أيام".
يُذكر أن مؤمن زكريا (31 عاما) كشف بعد انتهاء الموسم الماضي في لقاء تلفزيوني عن تعرضه لمرض يحتاج لأشواط طويلة من العلاج.
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