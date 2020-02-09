تشكيل الجونة لمواجهة حرس الحدود

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أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام حرس الحدود في لقاء الجولة 17 من الدوريالممتاز.
وضم التشكيل الأساسي كل من:
إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، آلان تشيامابادي.
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