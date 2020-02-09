تشكيل الجونة لمواجهة حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام حرس الحدود في لقاء الجولة 17 من الدوري

الممتاز.

وضم التشكيل الأساسي كل من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم

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توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، آلان تشيامابادي.