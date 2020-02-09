أشرف صبحي يشهد افتتاح مستشفى"الناس" بشبرا الخيمة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح مستشفى"الناس" لعلاج وجراحة قلب الاطفال بشبرا الخيمة، ووصول الحالة 2000 بالمستشفى والإعلان عن نجاح إجراء 250 جراحة في مجال القلب للأطفال باستثمارات 8،5 مليار جنيه بالتعاون بين مؤسسة الجود الخيرية ومؤسسة عصفور الخيرية وعدد من الجهات المانحة والبنوك وكبار رجال الأعمال والشخصيات العامة.

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للمستشفى، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وأنيسة حسونة الرئيس التنفيذى لمستشفى الناس، الدكتور مصطفى الفقى، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين ونجوم المجتمع.

أوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المستشفى يمثل الخير للجميع، ويعد مشاركة مجتمعية عملاقة، ويحفز المجتمع لدعم هذا المستشفى، وأعلن الوزير عن دراسة التعاون المشترك بين المستشفى والوزارة في إطار برامج الطلائع الخاصة بمراكز الشباب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المجتمع المدنى بكل أطيافه لتحقيق المسؤولية المجتمعية في المجتمع تحت شعار التنمية في البشر، مشيرة إلى أن الصحة حق أساسى لكل أطياف المجتمع ويجب توجيه دعم المجتمع المدنى لهذا المجال بقوة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، إن مستشفى الناس صرح طبى يستهدف الأسر المصرية البسيطة ويحتاج لدعم كل المصريين لتقديم خدمة صحية في مجال وتخصص يعانى الصعوبات، وأعلنت الوزيرة

أن المستشفى سيستقبل في 17 فبراير الجارى عن طريق الوزارة وفدا من أطباء مصريين مقيمين في الولايات المتحده للترويج للمستشفى والاستفادة من خبراتهم في المراحل المقبلة لتشغيله، كما أن الوزارة وضعت في برنامجها الخاص بزيارة الأطفال المصريين المقيمين في كندا زيارة للمستشفى بهدف الترويج له.فيما وجه المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للمستشفى، الشكر لكل المؤسسات التي شاركت في إضافة الناس كأكبر مستشفى لأمراض قلب الأطفال بالشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن الإحصائيات تؤكد ولادة 30 ألف طفل سنويا بمشاكل في القلب مما يضع المستشفى أمام تحدٍ كبير لاستكمال مراحله الخمس.وقال محلب إن الطاقة الاستيعابية للأطفال مرضى القلب لا تستوعب كم المصابين على مستوى الجمهورية، والمستشفى جزء من منظومة جديدة لمواجهة النقص في خدمات علاج قلب الأطفال، وهو عمل إنسانى رائع في قلب مصر، مشيرا إلى أن التحدى أمام هذا المستشفى هو الاستمرار في تقديم خدمة جيدة مجانية لكل المرضى الذين تستقبلهم المستشفى.وطلب ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق ورئيس مؤسسة الجود، من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى إنشاء كلية طب القلب داخل مستشفى الناس، موضحا أن الصحة هي عنوان سعادة المجتمع، وأن المستشفى يعمل بالتكامل مع الجميع من أجل صحة الإنسان.وأضاف أن مستشفى الناس يحتاج 240 مليون جنيه سنويا للتشغيل وخدمة جموع الأطفال، مشيرا إلى أن المستشفى يخدم كافة محافظات الدلتا و5 محافظات من صعيد مصر، فضلا عن أنه أجرى 200 عملية جراحية منذ نشأته وتم استقبال 2000 حالة قلب، والمستشفى قام في الفترة الزمنية الصغيرة لتشغيله بعقد بروتوكولات تعاون وشراكة مع أكبر المؤسسات الخاصة بأمراض القلب ببريطانيا وإيطاليا ومن المنتظر زيارة 3 علماء في أمراض القلب من أهم الخبراء في هذا المجال للمستشفى خلال الساعات المقبلة.وأوضح أن المستشفى مركز للتكامل مع نظرائه في المنظومة الصحية سواء خيرية أو حكومية وليس منافسا لها، مشيرا إلى أنه باكتمال المستشفى في مراحله الخمس يصل حجم الخدمة فيه إلى 665 غرفة، وهو أمر يحتاج دعما أكبر وأكبر من كافة شركاء النجاح.وقال الدكتور مصطفى الفقى إن الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بالصحة والتعليم وحدها دون مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مشاركة الوزراء والشخصيات العامة في افتتاح هذا الصرح أكبر دليل على شعبية المناسبة وأهميتها واهتمام كافة القطاعات بها مما سيكون له دور في نجاح التجربة واستكمال المراحل المتبقية في المستشفى، مطالبا بأن يكون المستشفى مركز إشعاع حضارى للمنطقة المحيطة به حتى تستطيع المنظومة كاملة التحرك للأمام.يُذكر أن مستشفى الناس للأطفال هو مشروع خيري يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، كما يعد أكبر مستشفى للأطفال في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير بما يفوق مستشفى «أبوالريش» نفسه، فضلا عن أنه مزود بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر، ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بجانب قدرة الجهاز الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.