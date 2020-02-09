شيكابالا يؤازر سعد محمد ناشيء الزمالك

زار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، سعد محمد لاعب الفريق لمواليد 2000، المصاب بمرض السرطان، بمستشفى معهد ناصر، من أجل مؤازرة اللاعبوالاطمئنان على حالته الصحية.
وتعرض سعد محمد للإصابة بمرض السرطان منذ عام، وأعلن مرتضى منصور رئيس ناديالزمالك تكفله بعلاج اللاعب حتى تعافيه من المرض.
وكان سعد محمد قال في تصريحات سابقة له أن شيكابالا مثله الأعلى في كرة القدم، وأن رؤيته لمباريات الزمالك تساهم فى علاجي مهما كانت النتيجة.
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