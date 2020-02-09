أعلن نادي الترجي التونسي غياب مدافعه الجزائري عبد القادر بدران عن مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي نظيره الزمالك يوم14 فبراير الجاري بقطر في السوبر الإفريقي. فبراير الجاري بقطر في السوبر الإفريقي. وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي أن عبد القادر يعاني من تمزق عضلي يستوجب راحة لمدة ثلاثة أسابيع. راحة لمدة ثلاثة أسابيع. وهكذا يتأكد غيابه عن مواجهتي الزمالك المصري في السوبر الإفريقي و ذهاب ربع نهائي ‎دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترجي التونسي يعلن غياب مدافعه أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.