يستضيف حرس الحدود فى ملعبه بالمكس فريق الجونة فى الخامسة مساء اليوم فى الجولة 17 للدورى الممتاز، ويحتل الحرس المركز العاشر فى جدول الدورى برصيد 18 نقطة ويتساوى معه الجونة فى عدد النقاط ولكن يأتى خلفة بفارق الأهداف.. ولذلك تبدو المواجهة متكافئة بين الفريقين. الحدود خسر أمام الزمالك بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية فى مباراة شهدت طرد مديره الفنى طارق العشرى.. أما الجونة بقيادة بيدرو بارنى فقد تغلب على وادى دجلة بهدف نظيف فى مباراة مثيرة. الجولة الماضية فى مباراة شهدت طرد مديره الفنى طارق العشرى.. أما الجونة بقيادة بيدرو بارنى فقد تغلب على وادى دجلة بهدف نظيف فى مباراة مثيرة. من المتوقع أن يبدأ الحدود المباراة بالحارس أحمد السعدنى، وفى الدفاع مصطفى مارسيلو وخالد سامى ومصطفى الزنارى وعبدالله عواض، وفى الوسط مصطفى جمال وأحمد فليكس ومحمد عبداللطيف جريندو وعبدالرحمن جبنه وحامد الجابرى، ويقود الهجوم انطونى لوكاسا. الزنارى وعبدالله عواض، وفى الوسط مصطفى جمال وأحمد فليكس ومحمد عبداللطيف جريندو وعبدالرحمن جبنه وحامد الجابرى، ويقود الهجوم انطونى لوكاسا. أما الجونة فمن المنتظر أن يبدأ المباراة بتشكيل يضم الحارس إسلام طارق، وفى الدفاع باسم على ومحمد نجيب ولؤى وائل وجوناثان أنجويم، وفى الوسط سيرج أكا وأكرم توفيق وإسلام محارب وعمرو بركات، وفى الهجوم عمورى وأحمد ياسر ريان. بث مباشر لمباراة حرس الحدود والجونة بجودة عالية

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