شاهد مباراة برشلونة وريال بيتيس بالليجا

يلتقي برشلونة أمام ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، الليجا.

يسعى برشلونة للفوز من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الضغط على منافسه ريال مدريد المتصدر، برصيد 49 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز

الثاني برصيد 46 نقطة، يدخل البرسا بقيادة كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق، لمواجهة فريقه السابق.

يرغب الفريق الكتالوني بتعويض الخروج المدوي من كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو

بهدف من دون رد، التي جمعتهما على ملعب "سان ماميس".

من المتوقع أن يدفع كيكي سيتين بتشكيل مكون من..

Advertisements

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمنت لينجليت، خوردي ألبا

في الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج

في الهجوم: أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، لونيل ميسي

شاهد بث مباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس...