بث مباشر مشاهدة..ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، اليوم الأحد في الخامسة مساءً، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، الليجا.

يسعى الفريق الملكي لتعزيز صدارته بالدوري الإسباني، ومصالحة جماهيره، بعد الإقصاء المخيب أيضًا من كأس الملك، والخسارة أمام ريال

سوسييداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه للخسارة، والإقصاء من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أوساسونا..

من المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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في الدفاع: فيلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران، دانيال كاربخال

في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي

في الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس

بث مباشر مشاهدة..ريال مدريد أمام أوساسونا بالدوري الإسباني..