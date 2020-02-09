انطلاق مهرجانات الأكاديميات 2020

انطلقت مهرجانات الأكاديميات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، أول فبراير الجاري، بمنطقتي القاهرة والجيزة، على ملاعب بلاتينيوم والخمائل ودجلة سبورتنج.

على أن تبدأ باقي المناطق

المشاركة الأسبوع المقبل وهي الدقهلية والإسكندرية والإسماعيلية والغردقة.

وزادت عدد الأكاديميات 19 أكاديمية عن العام الماضي لتضم المهرجانات

60 أكاديمية لمواليد 2005 وحتى 2012.

وتعتبر المهرجانات أول بطولة على مستوى الجمهورية يتم تنظيمها لأعمار 2011/2012.

ويشرف على المهرجانات الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بمعاونة اللجنة الفنية المنظمة، والمديرين الفنيين للفروع المشاركة.