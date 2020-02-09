وفاة المشرف على قطاع الناشئين بنادي المقاولون

توفى، اليوم الأحد، محمود جعفر، المشرف على استراحة قطاع ناشئي نادي المقاولون العرب، بعد صراع مع المرض. المرض. ستكون صلاة الجنازة فى مسجد الصديق فى الشيراتون، والدفنة بمدافن العبور. العبور. تتقدم "بوابة الوفد" بخالص التعازي لأسرة الأستاذ محمود جعفر الذي وافته المنية، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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