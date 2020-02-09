رياضة | عقدة الإسماعيلية تطارد الزمالك في ديربي "ولاد العم" (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة الإسماعيلية تطارد الزمالك في ديربي "ولاد العم" (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد الإسماعيلية مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الإسماعيلي وضيفه الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مدينة القاهرة، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ماذا قدم الزمالك والإسماعيلي في الدوري بالموسم الحالي؟

- الزمالك: خاض الفريق 14 مباراة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

- الإسماعيلي: لعب فريق الدراويش 16 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

استاد الإسماعيلية "عقدة" الزمالك

ويواجه فريق الزمالك عقدة أزلية قبل مباراته ضد الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، حيث لم يستطيع الفارس الأبيض تحقيق أي فوز على الدراويش، على استاد الإسماعيلية منذ 14 عامًا تقريبًا، حيث كان آخر فوز للفريق الأبيض ضد الإسماعيلي على هذا الملعب في 26 سبتمبر 2006 بقيادة مدربه السابق مانويل كاجودا وفاز بهدف نظيف سجله (مجدي عطوة).

وخاض الزمالك 9 مباريات ضد الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية منذ فوزه الأخير على هذا الملعب في 2006 وحتي الآن، خسر 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، ولم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار.. وجاءت نتائج المباريات التسعة كالتالي:

- 20 فبراير 2008.. الإسماعيلي 1 – 0 الزمالك

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- 28 ابريل 2009.. الإسماعيلي 3 – 1 الزمالك

- 15 مارس 2010.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 2 مايو 2011.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 1 مايو 2014.. الإسماعيلي 1- 0 الزمالك

- 4 ديسمبر 2014.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 3 فبراير 2016.. الإسماعيلي 1 – 0 الزمالك

- 22 نوفمبر 2016.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 2 أبريل 2018.. الإسماعيلي 3 – 1 الزمالك

يا تري هل ينجح الزمالك في فك "شفرة" ستاد الإسماعيلية ويتغلب على الدراويش في مباراة الليلة؟ أم يواصل الإسماعيلي تفوقه على ملعبه ووسط جمهوره ويُلحق الهزيمة بالفارس الأبيض؟