رياضة | مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني على فتح باب الرحيل أمام قائد الفريصق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع الدون بالون الإسباني، فإن بارتوميو رئيس برشلونة يفكر جيداً في رحيل بوسكيتس القائد الثاني عن الفريق في الصيف المقبل.

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وجاء قرار رئيس برشلونة بالتفكير في بيع بوسكيتس من أجل الاستفادة من بيعه خوفاً من تقدمه في العمر أكثر من ذلك بعد وصوله لعامه الـ32 في الصيف المقبل وهو الأمر الذي قد يؤثر على انخفاض قيمته السوقية وفي هذه الحالة لن يحصل برشلونة على مبلغ كبير في عملية بيعه.

واكد الموقع على أن رئيس برشلونة منفتح على بيع بوسكيتس لاحد أندية الدوري الأمريكي خاصة بعد تلقيه عرض من ديفيد بيكهام في الأيام الماضية.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للقائد الثاني لبرشلونة بوسكيتس حوالي 35 مليون يورو وفقاً لدراسة أجرتها شبكة ترانسفير ماركت.