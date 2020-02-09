رياضة | "كاف" يحذر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يحذر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك من قوة الترجي التونسي في المباراة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل بقطر على لقب السوبر الإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: "جميع أهداف الترجي السبعة كانت من داخل منطقة الجزاء.. هل يتبع الفريق التونسي نفس الاستراتيجية أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر؟".

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ويلعب الزمالك ضد 3 مرات ضد الترجي التونسي بينهما مرتين في ذهاب وإياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.